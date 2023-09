La guerriera gentile Dalla Mostra del Cavallo un messaggio forte anti-violenza di genere

Un messaggio chiaro, che ha la forza delle idee condivise, della civiltà che si fa occasione di incontro, spettacolo, arte. È così che le evoluzioni di un cavallo possono diventare segno e attrazione. Nel nome della lotta alla violenza sulle donne. E così che i cavalli stessi diventano ambasciatori di pace e rispetto, a Città di Castello, in occasione della Mostra Nazionale dedicata a questi animali. Nello spettacolo equestre “Cavalli ed eleganza“ la protagonista è stata Chiara Cutugno, 33 anni, eugubina, docente di zootecnia all’istituto agrario, artista equestre specializzata nel lavoro in libertà da terra e senza briglie.

In sella a Desideria, cavalla bianca, purosangue lusitano di 9 anni, ha rappresentato una donna che si libera dalla violenza culturale e fisica di cui è vittima nella società.

"La ’Regina delle Amazzoni’ – ha quindi spiegato – se letto in chiave letterale rappresenta la regina delle donne guerriere a cavallo, che dopo un inizio molto forte in cui viene simulata una battaglia, si conclude in dolcezza. Ma se letto in chiave metaforicam, come invece abbiamo voluto rappresentare insieme al regista Nico Belloni che ha realizzato questo progetto, rappresenta tutte quelle donne, guerriere che affrontano le sfide di ogni giorno, che devono combattere violenze non solo fisiche e sessuali, già orribili, ma anche psicologiche ed economiche altrettanto devastanti". Per il sindaco Luca Secondi – si legge in una nota del Comune di Città di Castello –,"è giusto che la mostra si prenda la responsabilità di inviare un messaggio di civiltà, di rispetto e di libertà nel segno dell’amore che unisce gli animali alle donne e agli uomini".