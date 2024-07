La grande vetrina del centro storico. Retrò, mostre e la Rotonda medievale

Tra mercatino vintage, arte e cinema. Aspettando la cerimonia di domani per l’ottantesimo anniversario della Liberazione: si apre oggi una due giorni segnata da diverse iniziative. A partire da stamani quando il centro storico ospita l’edizione mensile di Retrò nella seconda puntata "estiva" della rassegna di antiquariato, collezionismo, rigatteria e hobbistica. Le bancarelle saranno sistemate nella consueta collocazione in centro tra le due piazze principali; la manifestazione attrae soprattutto d’estate anche i turisti che soggiornano nelle residenze in Altotevere. Retrò si svolge da 40 anni e abbraccia diversi ambiti espositivi che spaziano dalla filatelia alla numismatica, dall’artigianato all’antiquariato, dal libro al mobile antico, ha registrato nel corso del 2023, ogni terza domenica del mese, una presenza media di 110 operatori con picchi record a giugno e dicembre che hanno sfiorato i 130 operatori.

La presenza media è aumentata rispetto agli anni precedenti di circa il venti per cento. Gli espositori provengono da Umbria, Lazio, Abruzzo, Marche, Emilia Romagna, Toscana, Veneto e Lombardia. Numeri e statistiche che promuovono una manifestazione che non sente il peso degli anni e gode del diffuso e rinnovato interesse verso oggetti di modernariato o vintage. Dalle 6 di oggi alle ore 20 stop a sosta e traffico nelle vie interessate dalla manifestazione.

Anche arte e cinema tra gli appuntamenti di oggi con la nuova apertura straordinaria della Rotonda Medievale a partire dalle ore 15: è possibile visitare un gioiello nascosto fra i vicoli di Città di Castello, che si ricollega alla presenza degli ordini militari cavallereschi. Dalle ore 16 a pochi passi di distanza, in Pinacoteca gli appassionati d’arte avranno l’opportunità di ammirare "Contemporary", il percorso guidato alla nuova collezione moderna. Per gli amanti del cinema imperdibile stasera nel cortile di Santa Cecilia, la proiezione del film "Io capitano", per la regia di Matteo Garrone, nell’ambito della rassegna cinematografica CdCinema 2024. Intanto fervono i preparativi in vista domani della festa dell’80° anniversario della Liberazione di Città di Castello dall’occupazione nazifascista: corteo con i bersaglieri dalle ore 21.15 lungo corso Vittorio Emanuele, poi fuochi d’artificio e brindisi in piazza Gabriotti.