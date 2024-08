"La grande festa". Spettacolo di Butinar . Organizza il circolo Mirò

E alla fine il circolo culturale Mirò, guidato con passione e tanta professionalità da Antonio Lusi, torna a far sentire il suo “ruggito“. Chiuso da qualche anno, il piccolo locale situato all’interno del parco dei Rimbocchi, punto d’aggregazione e di socialità per il quartiere, annuncia “La grande festa“. Appuntamento venerdì 30 e sabato 31 con tante proposte. Dall’intrattenimento per i bambini, allo spettacolo live di Gianfranco Butinar (venerdì alle 21,30). Ci sarà anche la sindaca Ferdinandi.