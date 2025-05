La gioia dei tifosi. Più di 200 in Polonia: "Un’emozione unica". Poi la festa in città

Notti magiche a Lódz. È stata festa per i tifosi, in oltre duecento sono andati in trasferta fiduciosi di poter festeggiare. Tra loro c’era Sabrina Morini: "Un sogno che diventa realtà, è stata una esperienza entusiasmante, un cammino fatto di passione, sacrifici e tanto cuore, i nostri ragazzi sono stati strepitosi". per Gianni Eraclei "questo successo rappresenta il coronamento di una stagione di duro lavoro e di crescita. I Sirmaniaci sono stati il settimo uomo in campo". "Ancora non riesco a crederci - dice invece Massimo Valenti –. Abbiamo lottato su ogni pallone, con il cuore, con la testa e con l’anima. Grazie ragazzi, ci avete fatto sognare, l’Europa è nostra". Michele Salvato: "L’ultima azione sembrava fosse stregata, la palla non cadeva mai. Quando Plotnytskyi è riuscito finalmente a fare punto c’è stato un urlo liberatorio e subito dopo è partito un pianto di gioia che è durato un’eternità". Silvia Stella Bergamaschi: "Credevo di non riuscire nemmeno a partire per un imprevisto di salute, ricoverata e attaccata all’ossigeno fino a tre giorni prima della partenza, ma ce l’ho fatta. Non potevo mancare ad un appuntamento così importante. È stata un’esplosione di gioia, lacrime e per me una botta d’ossigeno". "Orgoglio e gioia, questi i sentimenti dopo la bellissima prestazione e vittoria - dice Laura Fei: –. Grazie ai nostri ragazzi, grazie a Lorenzetti ed a tutto lo staff, grazie presidente Sirci". Claudio Purgatorio: "Chettepian’colpo, l’en vinta! 1530 km d’amore, Sirmaniaci per sempre".

E ad attendere la squadra a Perugia - di ritorno dalla Polonia – c’erano tantissimi tifosi. Striscioni, bandiere e cori. "Questi ragazzi si sono fatti il regalo che meritavano. Grazie dal profondo del cuore", il commento di Giuliana Sbraletta. Elena Pispola aggiunge: "Dai dubbi per la partenza, all’emozione per la vittoria, grazie ai ragazzi per una trasferta da champions".