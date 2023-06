La Gaita di San Pietro vince il Palio 2023

BEVAGNA – La Magnifica Gaita di San Pietro vince il Palio in questa edizione 2023 del Mercato delle Gaite. Si chiudono così dieci giorni intensi, faticosi e appassionanti per i tanti volontari che mandano avanti la manifestazione. "Il lavoro certosino e sotterraneo portato avanti per tutto l’anno – spiegano dall’Ente Mercato – è emerso durante la manifestazione irrompendo sulla scena, coinvolgendo l’intera città e i numerosissimi visitatori. Una edizione ricca di eventi, musica, immagini che hanno fatto da cornice alle quattro gare in cui i popoli si misurati e sfidati. Il Mercato delle Gaite si conferma come una delle più sorprendenti e suggestive rievocazioni storiche del panorama italiano. Una sinergia rara tra passione, studio, cultura, memoria, abilità e competenze. Onore alla Gaita San Pietro che ha portato a casa l’ambito Palio e meritato plauso alle altre tre Gaite, San Giorgio, San Giovanni e Santa Maria per aver reso possibile un sogno collettivo che per dieci giorni l’anno diventa realtà". Anche per il 2023 la sfida è stata vinta. Ora Bevagna e le sue Gaite, potranno godere del meritato riposo. L’appuntamento è per il 2024.