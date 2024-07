La fortuna in Umbria Regalato un milione con due "Gratta e Vinci" da 500mila euro Due giocatori in Umbria vincono un milione di euro grazie a biglietti "Gratta & Vinci" acquistati in due locali diversi. La fortuna sorride a Collestrada e Attigliano, regalando 500mila euro ciascuno. Identità dei fortunati sconosciute. Altri vincitori anche a Gualdo Tadino.