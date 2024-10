La forte ondata di maltempo. Allagamenti e disagi in città

Tanta pioggia e alcuni danni ieri in diverse zone dell’Umbria per il maltempo. Poche le aree del Perugino risparmiate dall’intensa ondata di precipitazioni che in alcuni casi hanno superato anche i 100 millimetri in 24 ore, tanti quanto normalmente cadono in 15 giorni in questo periodo. Nel capoluogo, in particolare, la zona più colpita è stata quella a nord della città: lungo la Tiberina sono esondati alcuni fossi, che hanno provocato l’allagamento della strada in diversi paesi. Alla polizia locale sono stati segnalati anche alberi caduti. Le squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate senza sosta per tutto il pomeriggio e la notte per fronteggiare l’emergenza. Ieri sera si contavano oltre 15 richieste di intervento ancora in attesa, un numero che è poi cresciuto con il passare delle ore, proprio perché la pioggia si è prolungata fino a tardi. Non ci sono stati feriti o persone in pericolo. Tuttavia, il comando provinciale del 115 ha disposto il richiamo di tutto il personale disponibile per rinforzare le squadre operative e garantire una risposta tempestiva alle emergenze. Tra i disagi anche un incendio causato da un guasto a un cavo di distribuzione elettrica ha interessato una zona centrale della città, rendendo necessario l’intervento di tecnici Enel per ripristinare la sicurezza e garantire la continuità del servizio elettrico. E ieri sera gli stessi vigili del fuoco hanno invitato la popolazione a evitare spostamenti non necessari e di attenersi alle indicazioni delle autorità locali per la propria sicurezza. A tarda sera la perturbazione si è comunque attenuata. Oggi prevista allerta gialla, con temporali nel pomeriggio.