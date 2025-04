La formazione che premia

E’ un’eccellenza della formazione e non solo regionale: parliamo di ITS Umbria Academy, premiata nei giorni scorsi a Roma. In particolare, il corso di Meccatronica con sede a Terni ha raggiunto il primo posto assoluto nella graduatoria stilata dal Ministero, che ha valutato oltre 450 percorsi biennali di Istituti Tecnici Superiori (ITS), valutandone la qualità formativa e, soprattutto, gli esiti occupazionali a un anno dal diploma.

ITS è un’accademia politecnica biennale, gratuita e aperta ai giovani diplomati, specializzata in scienze e tecnologie applicate. Nata dalla sinergia tra Ministero dell’Istruzione, Regione Umbria e le principali aziende del territorio, rappresenta oggi un modello virtuoso in cui governance e didattica si fondano sulla collaborazione tra pubblico e privato.

Il riconoscimento ministeriale ricevuto non solo certifica la qualità dell’offerta formativa, ma conferma anche il ruolo strategico dell’ITS umbro nel favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, soprattutto in ambito tecnico e tecnologico. Il corso di Meccatronica premiato ha raggiunto un tasso di occupazione pari al 95%. Un dato che testimonia l’efficacia del percorso formativo, la vicinanza al mondo produttivo e l’alto grado di specializzazione raggiunto dagli studenti.

Oltre alla Meccatronica, anche altri sette corsi di ITS Umbria Academy hanno ricevuto la premialità ministeriale: si tratta di percorsi appartenenti alle aree del Digitale, delle Biotecnologie, dell’Agroalimentare e del Turismo. Questi corsi hanno registrato un tasso di occupazione medio pari all’80%, confermando un quadro complessivo altamente positivo.