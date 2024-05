La folle corsa dei ladri. Ignorano l’alt degli agenti: fermati dopo la fuga da film

Un’auto in fuga dalla polizia a folle velocità in E45, poi nelle strade interne fino a che gli agenti e i carabinieri riescono a bloccare le quattro persone a bordo, denunciate e multate. Nascondevano oro e altro materiale da refurtiva, provento di qualche colpo messo a segno nelle ore precedenti in alcune zone del Pesarese. Ora devono rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione: si tratta di quattro uomini di origine sudamericana (il conducente inoltre guidava senza aver mai conseguito la patente). Il fatto è accaduto nel territorio compreso tra Umbertide, Gubbio, Pierantonio e la Pian D’Assino: questo l’iter seguito dalla banda in fuga. Ad agire in un primo momento il personale della Polizia Stradale, distaccamento di Città di Castello che ha intimato l’alt alla vettura sospetta originando poi la fuga, seguita con l’ausilio dei militari dell’Arma dei carabinieri di Gubbio che hanno fornito il loro supporto a seguito del lungo inseguimento lungo la E45. Tutto è accaduto durante un normale controllo della Polstrada: un’auto sopraggiunge a forte velocità e nonostante l’alt intimato, il conducente prima rallenta, poi riparte di corsa, infrangendo numerose norme del Codice della Strada, effettuando manovre pericolose e tentando di far perdere le proprie tracce. Nel corso della fuga la banda ha compiuto una rocambolesca virata a Pierantonio, per poi dirigersi verso la Pian d’Assino. Nella spericolata corsa, con le forze dell’ordine alle ‘calcagna’, i passeggeri dell’auto si sono disfatti anche di alcuni involucri – non ritrovati – e di due computer, verosimilmente provento di furto. Grazie all’ausilio di una pattuglia dei carabinieri, gli agenti della Stradale sono poi riusciti a bloccare il veicolo e a sottoporre a perquisizione i quattro e l’auto: ritrovati diversi monili in oro, due orologi, una macchina fotografica, un paio di guanti, un paio di forbici, un rotolo di carta stagnola e tre cacciaviti, poi sottoposti a sequestro. Inoltre, dagli accertamenti, è emerso che il conducente era sprovvisto di patente di guida, poiché mai conseguita. Per questi motivi, i quattro uomini sono stati denunciati per i reati del caso. Al conducente dell’auto, inoltre, sono state contestate numerose violazioni al Codice della Strada per un ammontare di quasi 6mila euro. Il veicolo, risultato noleggiato, è stato sottoposto a fermo amministrativo.

Cristina Crisci