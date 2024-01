La Filarmonica Umbra riparte dal Secci di Terni

La stagione della Filarmonica Umbra arrivata all’edzione numero 49 apre il 2024 con il concerto in scena oggi alle 17.30 al teatro Secci con la violinista Clarissa Bevilacqua (nella foto) nel “Il Concerto per violino e orchestra in mi minore op. 64“ di Mendelssohn“ insieme all’Orchestra dell’Istituzione sinfonica abruzzese diretta da Ernesto Colombo. Si tratta di unop degli evergreen dei repertori internazionali e uno dei capisaldi della letteratura per lo strumento, in un programma che comprende anche “Hommage à Mozart“ scritto nel 1956 da Jacques Ibert come omaggio al sommo compositore nel bicentenario della nascita e la “Suite per orchestra in re maggiore op. 49“ di Camille Saint-Saëns.

Clarissa Bevilacqua è una giovanissima violinista, già affermata, capace di catturare l’attenzione del pubblico ad ogni concerto grazie alla sua musicalità profondamente stimolante e all’abilità tecnica sorprendente.

Il suo album di debutto “Dream Catcher” ha riscosso lusinghieri riconoscimenti a livello internazionali. Con lei l’Orchestra Sinfonica Abruzzese considerata un pilastro nel panorama sinfonico italiano, diretta, dal 1975, da moltissimi direttori di fama mondiale. Oggi sarà sul podio Ernesto Colombo, direrttore dalla carriera che annovera prestigiose collaborazioni come l’Orchestra Antonio Vivaldi, di cui condivide anche la direzione artistica dal 2019. I biglietti costano 15 euro l’intero, 12 euro ridotto over 65 e 5 euro ridotto studenti. Biglietti su VivaTicket o alla biglietteria del Caos.