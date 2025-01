La Filarmonica di Pretola celebra Puccini nella basilica di S. Pietro

Da oltre un ventennio la Filarmonica di Pretola offre gratuitamente ai cittadini di Perugia, in occasione della festa delll’Epifania, un concerto di musica originale per banda, musica classica e ritmico-leggera. L’appuntamento si rinnova domani alle 17 nella Basilica di San Pietro con uno speciale omaggio a Giacomo Puccini: per celebrare i cento anni dalla morte del compositore verranno eseguite anche arie tratte dalle sue opere con la partecipazione del soprano Maria Cristina Scotoni, e del tenore, David Sotgiu. Il gruppo bandistico sarà gestito dalla presidente Elisa Bazzucchi, mentre la direzione è affidata ai maestri Eleonora Bastianelli e Roberto Chioccoloni. Il Concerto dell’Epifania è realzzato in collaborazione con la Filarmonica “Ciro Scarponi” di Torgiano, con presentazione di Sandro Allegrini, l’ingresso è libero.