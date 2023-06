La festa per il XX Giugno "Insieme e sempre coesi"

Società di mutuo soccorso, Famiglia perugina, Società del Bartoccio, Circolo Arci Ponte D’Oddi, Vivi il Borgo e Borgo Bello di nuovo insieme per rendere omaggio al XX Giugno, data storica per Perugia che nel 1859 tentava di liberarsi dal giogo pontificio. Sul piatto ci sono risorse proprie e contributi volontari che arrivano dal crowdfunding. Soldi necessari per organizzare una “festa“ che inizia domani e si concluderà il 27 giugno, animando i quartieri con dibattiti, mostre e spettacoli. Ad illustrare il programma, Primo Tenca, Stefano Vaelli, Fabrizio Croce, Giovanni Brozzetti, Renzo Zuccherini. Per tutto il mese sono previste due mostre, una allestita dal museo del giocattolo nella sua vetrina di via Oberdan, la seconda nella nuova sede di vivi il borgo in Porta S. Angelo, su progetti per Perugia, rimasti nel cassetto. "In calendario – dicono gli organizzatori - anche due importanti conferenze su temi molto interessanti, con un fior fiore di relatori. Una per fare il punto sul destino della città. Un’ altra sul rapporto tra i benedettini di S. Pietro e il XX Giugno, che si terrà in un luogo di grande suggestione, come la Rocca benedettina di S. Apollinare". Ed ancora, spettacoli teatrali, musica (arena del Borgo Bello con Mirco Bonucci, Roberto Checchetti, Francesca Lisetto) e presentazione di libri. Parole d’ordine: inclusione, socialità, senso civico.