la festa del ristorante

MONTONE - Cinquant’anni di ottima cucina, accoglienza cordiale e simpatia tra il verde della campagna montonese. Chi in Alto Tevere e non solo non ha mai fatto un pranzo o una cena, una festa, un raduno ai tavoli del ristorante Adamo, a Corlo? Ed per questo che l’amministrazione comunale di Montone ha deciso di premiare il titolare Giovanni Floridi, la consorte Beatrice Palombacci e i figli, Filippo e Anna, per ben 5 decadi di attività nel settore ricettivo e della ristorazione che hanno portato lustro al borgo arietano. "Una targa per ringraziare – dice il sindaco Mirco Rinaldi – una famiglia che ha contribuito a valorizzare la tradizione culturale e gastronomica di Montone. Abbiamo voluto fare un momento di festa per celebrare questo anniversario. La proprietà e la gestione della struttura sono sempre stata della famiglia Floridi, prima Adamo poi Giovanni ed ora Filippo, mentre da più di 30 anni la cucina è affidata alle sapienti mani di Beatrice". Insomma il ristorante Adamo è alla terza generazione, che sì e conquistata uno spazio nel territorio per il bel parco che la circonda, la piscina, le sale da pranzo, il piccolo albergo ed una cucina semplice tradizionale, tutta umbra a base dei classici prodotti fatti in casa. Rimarca il titolare: "In tanti anni di attività, nei numerosi matrimoni, cerimonie, pranzi sociali hanno banchettato da noi generazioni di montonesi, umbertidesi e non solo: dal semplice operaio, al turista, sino a personaggi politici e tanti artisti".

Pa.Ip.