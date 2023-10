La Festa dei nonni "Sono le nostre radici. Ma rappresentano anche il futuro"

Anche Perugia, con varie iniziative, rende “onore“ ai suoi over 60. Parliamo dei nonni, sempre più attivi e molto preziosi nella conduzione della vita familiare. In Italia la “Festa dei nonni” è stata istituita con la legge 159 del 31 luglio 2005, quale momento per celebrare l’importanza del ruolo svolto dai nostri anziani all’interno delle famiglie e in società. La “Festa dei nonni” coincide con il giorno in cui la Chiesa cattolica celebra gli Angeli Custodi.

Al Gesù di piazza Matteotti la giornata inizia con la messa (12.15) celebrata dal rettore don Mauro Angelini. Animeranno la liturgia i cori di alcuni centri socio culturali compreso il “Sentiqua” di via dei Filosofi diretti da Maurizio e Michela Vignaroli. Prima della messa i bambini della scuola dell’infanzia dell’Istituto delle Suore di “Gesù Redentore” (Bellocchio) dedicheranno ai nonni il brano “Nonni: la strada dell’amore”. Festa per le colonne della nostra società anche a Città della Domenica con varie iniziative. "Il nostro intento – spiega il direttore della struttura Alessandro Guidi – è riuscire a coinvolgere quanti più nonni possibili con i loro nipotini". "In occasione di una ricorrenza civile che ci ricorda l’importante ruolo sociale dei nonni – ammette l’assessore Edi Cicchi –, grazie alla disponibilità della Città della Domenica si prospetta un momento prezioso di condivisione, capace di unire diverse generazioni. È un approccio, questo, che il Comune sostiene e persegue a vari livelli, anche in via sperimentale sul fronte delle politiche abitative. Le iniziative religiose e laiche in programma oggi serviranno a ribadire che i nonni sono come libri di storia che parlano anche della vita dei più piccoli e aiutano a immaginare insieme il futuro".