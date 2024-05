La Ex Maran venduta alla System housed

SPOLETO – La ex Maran è stata venduta alla System house srl. A comunicarlo è stata proprio Hist, che sei anni fa aveva rilevato l’azienda di recupero crediti spoletina fondata dal compianto Nazzareno D’Atanasio. Hoist Italia aveva già provato a vendere il ramo d’azienda nella scorsa estate per poi tirarsi indietro. Ora i sindacati sono pronti a battersi per tutelare i livelli occupazionali e la qualità del lavoro. Le segreterie sindacali nazionali sono state informate della cessione del ramo di azienda di Hoist Italia srl sede di Spoleto, che riguarda 143 lavoratori. "Come organizzazioni sindacali – scrivono in una nota congiunta Cgil, Uil e Cisl - ci siamo subito attivate a richiedere un incontro sul tavolo regionale per l’espletamento della procedura, sede nella quale conosceremo nei dettagli le condizioni della cessione". L’obiettivo primario che guida l’azione dei sindacati è quello di salvaguardare i livelli occupazionali e la qualità del lavoro, in termini di stabilità e retribuzioni; in un territorio, quello spoletino, dove il lavoro di qualità è sempre più assente. A seguito della richiesta delle organizzazioni sindacali, la Regione Umbria ha risposto tempestivamente ed ha fissato il primo tavolo relativo alla procedura di cessione del ramo di azienda per il 30 maggio alle 10 nell’ufficio dell’assessore allo sviluppo economico Michele Fioroni. Dalle visure catastali si apprende che la System house, ha 5 milioni di capitale ed il valore della produzione al 2022 si attestava a circa 60 milioni di euro.