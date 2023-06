La dolce carica di Eurochocolate Novità e anticipazioni del festival Un viaggio goloso all’Umbriafiere

L’energia dolce del cioccolato darà la giusta carica al ritorno di Eurochocolate. La kermesse al sapore di cacao si prepara alla nuova edizione indoor, ancora all’Umbriafiere di Bastia, dove andrà in scena dal 13 al 22 ottobre Da ieri la macchina operativa è entrata nel vivo con l’apertura ufficiale delle prevendite per l’acquisto online dei biglietti sul sito www.eurochocolate.com. E con l’occasione fioccano le prime, dolci anticipazioni che si affiancano allo slogan, già svelato da Eugenio Guarducci, che accompagnerà il Festival: è la popolarissima formula di Einstein, E=mc², giocosamente reinterpretata in Eurochocolate=molto cioccolato.

Tra le novità di Eurochocolate, raddoppia l’omaggio in cioccolato per chi ha il biglietto intero e un focus speciale verrà dedicato al cacao, tra presenza attiva di produttori internazionali e progetti di solidarietà. Nel Padiglione 7 della “Chocolate Experience“ si snoderà un percorso esperienziale alla scoperta della Playa de Oro in Ecuador, a sostegno dei suoi 400 abitanti. Tornano le Sculture di Cioccolato, insieme a tanti appuntamenti live con show cooking e laboratori condotti da special guest ed esperti. Insieme ai maestri cioccolatieri italiani, tra le novità di quest’anno gli appuntamenti con “I Pionieri del Cioccolato Crudo“. Il viaggio nelle Terre del Cacao proseguirà nel Padiglione 8 con un’ampia area Choco Trip interamente rinnovata, con la presenza di ben 25 produttori di cioccolato dai principali paesi di origine del cacao. Poco lontano si aprirà lo spazio dedicato ai prodotti di Equochocolate, in collaborazione con realtà dell’Ecuador e del Gabon per la creazione di una piattaforma capace di tracciare qualità e trasparenza, a favore dei produttori. Torna la dolcissima e imponente “Italia del Cioccolato“ lunga oltre 13 metri (con spazi per il distretto piemontese e il cioccolato di Modica) e non mancheranno le aree dedicate alle grandi firme del cioccolato.