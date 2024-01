La difesa di Bocci e gli accertamenti sulle celle telefoniche

Le celle telefoniche agganciate dal cellulare di Gianpiero Bocci (nella foto), la loro compatibilità con gli spostamenti ricostruiti dall’accusa con i presunti incontri per farsi consegnare le domande delle prove dei concorsi finiti nella bufera della concorsopoli della sanità umbra. Come quel presunto incontro con l’allora direttore generale dell’Azienda ospedaliera di Perugia, Emilio Duca, che sarebbe avvenuto all’ospedale mentre Bocci tornava da Roma. Ieri in aula è stato sentito il perito a cui la difesa dell’ex sottosegretario all’Interno, lo studio legale Brunelli, ha affidato l’incarico di "studiare" gli accertamenti effettuati in fase di indagine dalla guardia di finanza. Accertamenti di cui il perito di parte ha evidenziato alcune lacune. Come l’individuazione delle celle stesse, le informazioni sulla loro estensione richieste alle compagnie telefoniche e ora, a distanza di anni, non più recuperabili. In sostanza, secondo l’esperto, i dati tecnici considerati in un certo senso granitico riscontro delle intercettazioni telefoniche non lo sarebbero. La Procura intanto – in aula i pm Paolo Abbritti e Mario Formisano – hanno affidato una consulenza tecnica a un altro esperto in un’integrazione d’indagine, chiedendo e ottenendo che possa essere sentito nel corso della prossima udienza, il 13 febbraio, probabilmente anche in contraddittorio con il perito di parte. Nel procedimento, la Procura contesta l’esistenza di una sorta di sistema che avrebbe indebitamente gestito secondo i propri interessi promozioni e assunzioni in sanità.