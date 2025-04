La dedica di Gabbani e la commozione dei fan

Francesco Gabbani, in concerto al PalaTerni con il suo Dalla tua parte tour 2025, ha reso omaggio a Ilaria Sula, la studentessa ternana uccisa a Roma dall’ex fidanzato, dedicandole la sua “Spazio Tempo“ e invitando tutto il pubblico ad accendere le luci dei telefonini per lei. "Le parole in alcuni casi, come questo - ha detto, fra l’altro, il cantante dal palco - sono superflue, non servono. Preferisco far parlare la nostra energia, di condivisione, anche della sofferenza e anche della speranza che possano cambiare certe cose per l’umanità intera. Dedichiamo tutta la nostra luce in maniera simbolica ad Ilaria".

Il pubblico ha risposto con grandi applausi, e tutte le luci dei telefonini accese, cantando poi in coro la canzone con l’artista. "Ogni donna uccisa non è solo una vittima di violenza, ma una donna con dei sogni, aspirazioni, desideri, con una vita da vivere davanti, la cui esistenza è stata interrotta in modo brutale da uomo violento e da un sistema che ancora oggi, troppo spesso, non solo permette, ma giustifica, questa violenza – così in un post Terni Donne –. Un uomo che spesso fa comodo descrivere come altro da noi, un’eccezione, una persona esterna alla società e della quale la società non deve prendersi la responsabilità. E invece la responsabilità c’è. Perché questi uomini non sono malati, ma sono figli sani del patriarcato, un sistema culturale secolare che ancora domina la nostra società. Siamo stanche. Non vogliamo più piangere le nostre sorelle. Siamo in lotta per la nostra libertà, per la nostra dignità, per un mondo in cui le donne possano finalmente vivere senza paura".