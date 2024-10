“La coscienza di Zeno“. Alessandro Haber arriva al Morlacchi

Taglio del nastro per la stagione di prosa del Morlacchi. Il sipario si alza questa sera con Alessandro Haber protagonista di “La coscienza di Zeno“ (nella foto) di Italo Svevo per la regia di Paolo Valerio, in scena da questa sera a domenica. Attore di forte carisma e potenza scenica, che sa coniugare ironia e profondità, Haber sarà affiancato in scena da un cast di 10 attori: Alberto Fasoli, Valentina Violo, Stefano Scandaletti, Ester Galazzi, Emanuele Fortunati, Francesco Godina, Meredith Airò Farulla, Caterina Benevoli, Chiara Pellegrin, Giovanni Schiavo.

Tratto dal capolavoro della letteratura del Novecento, lo spettacolo è nato in occasione del centenario dalla pubblicazione dell’opera sveviana. "Ho affrontato questo lavoro privilegiando la narrazione di Svevo – dice il regista –. Ho voluto racchiudere in questa esperienza teatrale alcune pagine che trovo straordinarie, indimenticabili, costruendo un altro Zeno accanto all’Io narrante. Quindi Zeno si racconta e si rivive attraverso il corpo di un altro attore". Venerdì alle 18 la Compagnia incontra il pubblico a teatro.