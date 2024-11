La Corte costituzionale nelle scuole. Tappa al "Capitini"

Il “Viaggio della Corte costituzionale nelle scuole” arriva a Perugia. Oggi la giudice San Giorgio dialogherà con gli studenti dell’istituto Capitini per un approfondimento sul tema “Il diritto all’istruzione come strumento di sviluppo della persona e di partecipazione alla vita del Paese”. Continua così il dialogo dei giudici della Consulta con gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado per parlare della Costituzione e del ruolo fondamentale della Corte costituzionale a tutela dei principi e delle libertà fondamentali.