La Corsa delle Carrette spopola on line

Grande successo social per il centenario della Corsa delle Carrette di Narni. Al notevole afflusso di pubblico durante la gara, nei giorni successivi si è aggiunto un numero inaspettato di visite e condivisioni su internet. "Ho corso con una web camera posizionata sul casco – spiega Federico Cagliesi, 27 anni, una tradizione di famiglia nel settore – e ho avuto l’idea di pubblicare il video anche sul mio profilo Tik Tok. Il giorno dopo c’erano già 50mila visualizzazioni con migliaia di ’mi piace’, ottimi commenti, richieste di informazioni da tutta Italia e anche dall’estero da parte di ragazzi e non solo che vogliono iniziare a praticare la nostra disciplina. Ci chiedono consigli su come costruire una carretta, quali sono le regole di gara e anche informazioni sulle caratteristiche dei percorsi. Siamo a oltre 230mila visualizzazioni e tentiamo di rispondere a più persone possibili". E’ dunque un grande contributo all’obiettivo essenziale dell’organizzazione narnese che è quello di mantenere vivo lo storico evento, divulgarlo ulteriormente e spiegare i rigidi regolamenti relativi alla costruzione del mezzo e allo svolgimento delle competizioni. "C’è bisogno di ragazzi che inizino a praticare questa nostra storica disciplina, soprattutto per la fondamentale figura dello “spingitore“ nella categoria biposto. E’ colui che spinge la carretta nella fase di partenza e poi sale sul mezzo in corsa per effettuare la discesa con il pilota. Per vedere il video e per contattarci – conclude Cagliesi – si può anche accedere alle pagine ufficiali Instagram e Facebook della Corsa Carrette Narni".

Augusto Austeri