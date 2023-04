La Confartigianato ospita il confronto tra candidati

TERNI - Gremita la sala conferenze della Confartigianato per il secondo confronto pubblico tra i sette candidati sindaco di Terni. Appalti, sviluppo, aree industriali e rapporto con le multinazionali i temi trattati. Coordinato dal giornalista Laurent De Bai, l’incontro ha riservato tre minuti a risposta ad ogni candidato. Si sono confrontati Stefano Bandecchi ( Alternativa Popolare e liste collegate), Paolo Cianfoni (Alleanza degli Innovatori), Claudio Fiorelli (M5S e liste collegate), Emanuele Fiorini (Fiorini per Terni), Josè Maria Kenny (Pd e liste collegate), Orlando Masselli (FdI e liste collegate), Silvia Tobia (Potere al popolo). Applausi e fischi hanno contraddistinto diversi degli interventi, con i candidati che hanno comunque, in linea di massimo, evitato le polemiche. Certo le questioni sono tante e gravi e la campagna elettorale è partita col botto. Prossimo confronto pubblico sabato 29 in Comune promosso dalle Acli.