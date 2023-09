La comunità piange la morte improvvisa della prof Federici

TERNI Cordoglio per la morte della professoressa Maria Caterina Federici, uccisa da un malore a 73 anni. "Una notizia che mi ha tolto il fiato – scrive in un post il sindaco di Narni, Lorenzo Lucarelli –. Innamorata di Narni e del ’tuo’ Festival della Sociologia, hai dato un grandissimo contributo alla crescita della nostra città e del nostro Corso di laurea. Mi mancheranno la tua energia, la tua positività e il tuo sorriso. Fai buon viaggio". Originaria di Amelia, docente di sociologia all’Università di Perugia, è stata anche coordinatrice del Corso di laurea di Scienze dell’investigazione a Narni, oltre che autrice di testi e pubblicazioni. "Sono addolorata per la perdita di una grande persona e di una docente di elevatissimo profilo - così la presidente della Provincia e sindaco di Amelia, Laura Pernazza – che era un punto di riferimento per l’Ateneo, il territorio provinciale e il mondo della cultura. Giungano ai famigliari le più sentite condoglianze a nome mio e dell’amministrazione provinciale". Anche l’amministrazione comunale esprime cordoglio per la scomparsa della docente. Palazzo Spada "sottolinea le doti e l’impegno della professoressa ordinaria di sociologia, impegnata in Università italiane ed europee e in numerosi Istituti di ricerca, nonchè punto di riferimento per il territorio e per l’Umbria intera nel settore della didattica, delle manifestazioni divulgative e attrattive".