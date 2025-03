La comunità diocesana e il cammino verso la Pasqua

GUBBIO - È partito con il mercoledì delle ceneri, il percorso spirituale con il quale la comunità diocesana eugubina si appresta a vivere la Quaresima. Il cammino proposto prevede le tradizionali Stazioni quaresimali, un itinerario di preghiera e riflessione che coinvolge diverse chiese del centro e dell’immediata periferia. Lo scorso mercoledì si è partiti con la celebrazione che è iniziata nella chiesa di Santa Croce della Foce e il successivo pellegrinaggio verso San Domenico. L’appuntamento si rinnoverà per ogni mercoledì sera, alle 21, con un calendario già definito consultabile sul sito della Diocesi. Insieme alle Stazioni quaresimali, un altro importante momento è rappresentato - come sempre - dai turni di adorazione eucaristica. Le chiese eugubine ospiteranno l’adorazione, offrendo ai fedeli la possibilità di sostare in preghiera davanti al Santissimo Sacramento. Il monastero delle Cappuccine sarà il punto di riferimento per l’adorazione continuativa durante l’intero periodo quaresimale. "Non perdiamo l’occasione che questo tempo santo ci offre – esorta il vescovo Luciano Paolucci Bedini – per guardare con occhi nuovi le cose che viviamo. Regaliamoci momenti di silenzio, di preghiera e di meditazione del Vangelo".