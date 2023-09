La comicità di Luca Ravenna a Spoleto con “Red Sox“

Fa tappa anche a Spoleto il tour nazionale dello stand-up comedian dei record Luca Ravenna (nella foto), che si esibirà domani alle 21 al Teatro Nuovo Menotti con l’attesissimo spettacolo comico “Red Sox“ (prodotto e distribuito da Trident Music), nell’ambito della stagione Tourné, promossa da Aucma e Mea Concerti, per un evento realizzato in collaborazione con il Comune di Spoleto.

Per Ravenna è un grande ritorno sui palcoscenico a distanza di quasi un anno dopo un 2022 ricchissimo di successi che l’ha visto registrare oltre 30mila presenze in Italia e in Europa, primo tra i comedian italiani della nuova generazione a sbarcare all’estero.

Adesso, in questo questo nuovo show ci sarà anche un importante contributo dalla cultura americana e dalla tradizione statunitense. "Red Sox – racconta Luca Ravenna – è un work in progress, i pezzi dello spettacolo cambiano in continuazione, parto da un’idea e poi mi trovo a raccontare tutt’altro e non l’obiettivo che mi ero prefissato. Ci saranno sicuramente tanti episodi autobiografici, le differenze regionali del nostro Paese, la mia esperienza recente in America e poi dei temi che non sono più affrontati dalle giovani generazioni come il romanticismo e l’amore". Di certo, aggiunge, "il palcoscenico è il luogo dove mi trovo meglio in assoluto e sono molto contento di tornare in scena".

Le prevendite dei biglietti sono disponibili su circuito TicketOne.