La collezione del museo si arricchisce di sei nuovi vasi

ORVIETO - Si è appena concluso con un successo notevole il XXIX Convegno Internazionale di Studi sulla Storia e l’Archeologia dell’Etruria dedicato al tema “Gli Etruschi nel Mediterraneo. Commerci e relazioni culturali. VII-V secolo a.C.“. La registrazione dei lavori congressuali sarà visibile sul canale YouTube della fondazione per il museo “Claudio Faina“, a partire da giovedì 19 dicembre e una novità concerne il museo orvietano. Le sue collezioni si arricchiscono di ulteriori sei vasi donati dall’architetto Mario Augusto Lolli Ghetti, già figura di primo piano nel ministero dei Beni culturali. I preziosi reperti si uniscono al gruppo di vasi donati dall’architetto nel maggio del 2017. La nuova donazione, composta perlopiù da vasellame da banchetto, abbraccia un arco cronologico compreso tra il V e il III sec. a.C. Si segnala, in particolare, un grande cratere a campana a figure rosse di produzione apula. I nuovi reperti verranno esposti nelle tre sale al secondo piano del museo dove figurano i vasi donati in precedenza, così da creare una sezione apposita lungo il percorso espositivo.