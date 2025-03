“La città si fa bella“ "Progetto Dehors. Il centro punta ad ampliare gli spazi"

Un centro più accogliente e performante? Gli imprenditori dell’acropoli, rappresentati dal Consorzio Perugia in Centro puntano sul progetto dei Dehors. Il nome, “La città si fa bella”, sottolinea l’intento di rendere il centro storico più dinamico e accogliente, offrendo agli esercizi commerciali la possibilità di ampliare i loro spazi all’aperto, migliorando l’esperienza per i cittadini e i turisti.

Durante l’incontro, che si è svolto nei giorni scorsi alla sala della Vaccara, l’architetto Laura Mirabassi ha presentato i dettagli del progetto, accompagnata dal presidente del Consorzio, Paolo Mariotti, che ha spiegato le finalità e gli obiettivi dell’iniziativa. Come sottolineato dal presidente Mariotti, il progetto ha l’ambizioso obiettivo di "far lavorare le attività del centro storico 365 giorni l’anno, incrementando la vivibilità e l’attrattività della zona anche durante la bassa stagione. Il progetto è tutto discutibile in vari punti, ma è l’inizio di una nuova fase".

Mariotti ha annunciato che il prossimo step sarà la condivisione del progetto con l’Amministrazione comunale, con l’intento di avviare un dialogo costruttivo per ottenere il supporto necessario alla realizzazione dell’iniziativa. Successivamente, il progetto sarà presentato alla stampa insieme al Comune di Perugia, che, con la Sovrintendenza, sarà il principale protagonista nella valutazione della sua fattibilità.

Il Consorzio Perugia in Centro prosegue, quindi, con il suo impegno a promuovere la crescita e la valorizzazione del commercio nel cuore della città, con un occhio attento alla sostenibilità e al miglioramento della qualità della vita urbana".