La città è videosorvegliata. Un “grande fratello“ con 104 telecamere in rete

Un po’ videosorveglianza, un po’ smart city, per ribaltare e allargare il concetto di sicurezza. È stato presentato ieri il nuovo ‘grande fratello’ della città, un sistema di 104 telecamere che vegliano sulla sicurezza del centro storico, ma non solo. L’innovativo sistema, infatti, costato un milione di euro tra fondi di Agenda urbana e del bilancio comunale, oltre che sorvegliare la città, potrà monitorare il traffico, gestire i semafori, verificare il flusso della viabilità, contare le auto in transito, aumentare l’illuminazione in caso di sovraffollamento. Le tre telecamere installate a Porta Romana, Ponte Nuovo e Ponte della Liberazione potranno anche leggere targhe controllando bolli, revisioni e assicurazioni. "Raggiungiamo con questo sistema – ha detto il sindaco Stefano Zuccarini, intervenuto insieme all’assessore Marco Cesaro – uno degli obiettivi più importanti del mandato. Abbiamo fatto un importante salto di qualità che ci consentirà di sfruttare l’intelligenza artificiale". In ogni situazione anomala, infatti, il sistema produrrà un alert che sarà indirizzato agli operatori della sicurezza. La centrale operativa si trova nel Comando di polizia locale ma sarà accessibile anche da carabinieri, polizia e finanza. Il sistema è modulabile e potrà essere ampliato. Sono allo studio infatti nuovi finanziamenti. A illustrare il sistema il progettista Pierfrancesco Velli, il responsabile informatico del Comune, Davide Castellucci e il rappresentante della ditta che ha progettato l’impianto, realizzato da Umbria Control e Medin Sistemi.