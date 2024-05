La città celebra le ragazze del volley

Un’intera città ha festeggiato la squadra femminile del Volley Umbertide, vincitrice del campionato di Serie D e passata ora nella prestigiosa Serie C. La compagine è stata ricevuta in Municipio dal sindaco Luca Carizia, dal vice Annalisa Mierla e dall’assessore allo Sport Lorenzo Cavedon, che si sono complimentati per il brillante risultato ottenuto dopo una stagione di grandi sacrifici. "La vittoria – hanno affermato gli amministratori – non solo è un trionfo per le giocatrici, gli allenatori e lo staff tecnico, ma è anche un motivo di orgoglio per tutta la città".

La presidente del Volley Sabrina Baldinelli: "Questa vittoria è il frutto di grande impegno corale. Siamo orgogliosi e non vediamo l’ora di affrontare le sfida della Serie C. Voglio ringraziare ogni singolo membro della squadra, gli allenatori, lo staff, gli sponsor e i nostri fantastici tifosi che ci hanno sostenuto in ogni momento". Da parte del Comune anche la consegna alla società una targa celebrativa. Questi i componenti della squadra: Viola Tempobuono (capitano, 1997), Vittoria Tempobuono (2006) e Maria Sole Riccardini (2005); le palleggiatrici Debora Locchi (1997) e Silvia Braconi (1976); le schiacciartici Beatrice Bianconi (1995), Francesca Pettinari (2000), Sofia Minelli (2005); gli opposti Caterina Moretti (2001), Cristina Ceccagnoli (2004) e Sara Palama (2000); i liberi Martina Giulietti (2000), Giulia Morbidoni (2003) e Noemi Rometti (2004). Presidente Sabrina Baldinelli, vice Paolo Ciaccini; allenatori Maddalena Rosi e Roberto Cernecchi.