La Chiesa verso la Pasqua. Messe e riti legati alla fede. Un pensiero ai Paesi in guerra

La comunità cristiana si appresta a vivere il Triduo pasquale: Passione, Morte e Resurrezione del Signore preceduto dalla “Messa crismale” del Mercoledì Santo, in Duomo oggi alle 17. In questo giorno, come ogni anno, numerosi fedeli, tra cui i cresimandi provenienti un po’ da tutte le parrocchie, si ritrovanno attorno al loro vescovo e ai loro sacerdoti e diaconi per partecipare al rinnovo delle promesse sacerdotali e alla benedizione degli olii santi. L’olio di quest’anno è frutto delle donazioni delle parrocchie, dell’Associazione “Olio di San Luca”, che coltiva gli ulivi a Montemorcino, e da parte della Polizia. La Questura ha infatti consegnato al vescovo olio ricavato dalla molitura delle olive prodotte a Capaci, vicino al luogo dove furono uccisi per mano mafiosa i magistrati Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo con gli uomini della scorta.

Programma del Triduo: domani alle 18, messa nella Cena del Signore, presieduta dall’arcivescovo Ivan Maffeis. Il rito della lavanda dei piedi sarà compiuto ad una rappresentanza di cittadini prevenienti da Paesi dilaniati dalla guerra. Venerdì alle 18, celebrazione della Passione del Signore. Alle 21, in piazza IV Novembre, Via Crucis, animata dai cavalieri del Santo Sepolcro e dal gruppo di Comunione e Liberazione. Sabato alle 22, l’arcivescovo presiederà la Veglia pasquale nella Notte Santa, durante la quale riceveranno i sacramenti dell’iniziazione cristiana alcuni giovani catecumeni. La Veglia inizierà con i riti della benedizione del fuoco, dell’acqua e l’accensione del cero pasquale. Domenica alle 11, messa in Duomo presieduta dal vicario generale, don Simone Sorbaioli. Maffeis sarà a Città della Pieve per le celebrazioni delle 10.30.