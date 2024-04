"Only Wine", la gioia nel bicchiere. In rassegna le cantine più giovani

di Cristina Crisci

CITTÀ DI CASTELLO

Baciato sin dalle prime ore da un tiepido sole che finalmente è tornato a splendere anche in Altotevere, ieri è partito con un bagno di folla ’Only Wine’, il festival dedicato alle giovani cantine che si svolge a Città di Castello. Gli stand della manifestazione sono nella consueta e maestosa cornice del giardino di palazzo Vitelli a Sant Egidio dove nei settemila metri quadri si incontrano 20 regioni e oltre 400 etichette, degustazioni guidate di vini per ogni gusto.

Nel centro storico di Città di Castello è invece in corso ’Extra Wine’, una sorta di fuorisalone organizzato insieme a commercianti e associazioni che porta un po’ di Only Wine nelle piazze, nei locali e nei vicoli. Piccolo è bello anche per il vino e le eccellenze agroalimentari del territorio: in questo primo avvio del lungo ponte del primo maggio, tanti visitatori e turisti a Città di Castello per l’undicesima edizione della rassegna dei giovani produttori e delle piccole cantine che fino a domani accende i riflettori sulle produzioni di qualità da Nord a Sud del Paese: 145 le cantine presenti in fiera, provenienti da tutte le regioni italiane e dall’estero, insieme a 4 Consorzi, talk e presentazioni, 6 masterclass.

Oggi apertura continuata degli stand dalle ore 12 alle 18, domani dalle ore 10 alle 14, solo settore Ho.Re.Ca. e riconfermata per domani anche la giornata B2B dedicata agli operatori del settore, buyer e giornalisti con chiusura al pubblico, mantenendo l’allestimento delle giornate di fiera.

Per Extra Wine in centro ieri tra le altre iniziative, un longue bar in piazza con i cocktail preparati da Sara Polidori, la barlady campionessa del mondo e dagli studenti della Bufalini mentre in serata Only Wine è entrato nei ristoranti con "Un sommelier al tuo tavolo". Oggi nel programma di Extra Wine alle ore 12, Guido Farinelli, storico dell’alimentazione, guiderà il pubblico in un viaggio nella storia del vino umbro; alle 17 Angelo Peretti presenterà il libro "Esercizi spirituali per bevitori di vino", in un appuntamento con la Libreria Paci. Alle 15.30 saranno in scena gli studenti del Patrizi Baldelli Cavallotti di Città di Castello, che presenteranno un cocktail long drink realizzato con prodotti home made analcolici. A concludere la domenica di "Extra Wine" sarà alle ore 18.30 la presentazione del Consorzio altotiberino del Vin Santo Affumicato, con la sua produzione che racconta il territorio per storia e tradizione.