La cantante Stella vince il Premio del Pubblico al festival ’Musicultura’

Una giovane cantautrice di Perugia, Stella (nella foto) trionfa alle Audizioni Live di Musicultura – il Festival della Canzone Popolare e d’Autore arrivato alla XXXVI edizione – e conquista conquistato il Premio del Pubblico Banca Macerata per la migliore esibizione della serata. dopo essere stata selezionata su 1.167 iscritti al concorso, tutti autori e autrici delle loro canzoni, Stella è entrata nella rosa dei 60 artisti convocati per i dieci giorni di Audizioni Live di Musicultura e ha conquistato il cuore del pubblico del Teatro Lauro Rossi di Macerata a suon di applausi. Stella Merano, in arte solo Stella, classe 2006, con una grande vocalità ha proposto con passione e autenticità “Demoni” il suo ultimo singolo del 2024, dove canta di come le opinioni altrui possono diventare veri e proprio demoni e “Iride”, intima rappresentazione dell’ansia che caratterizza la sua generazione. Nonostante l’età, Stella ha già alle spalle una bella carriera, iniziata a 13 anni. Tra le sue vittorie, il premio a Sanremo come giovane promessa e il Proscenium Festival con un percorso alla Scuola Saint Louis College of Music.