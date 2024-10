La “Camminata in Rosa“ è subito un gran successo

Un centinaio di persone domenica ha partecipato alla “Camminata in Rosa“ dando sostegno alla campagna internazionale “Nastro Rosa"“di Airc, finalizzata a invitare le donne a partecipare attivamente agli screening per combattere il tumore al seno. A chi, partecipando all’iniziativa, ha sostenuto la raccolta fondi, gli organizzatori esprimono piena gratitudine. I proventi di questa prima edizione, pari a 625 euro, sono stati interamente devoluti alla Fondazione per sostenere la ricerca sul tumore al seno. La camminata, resa piacevole anche dal clima mite, proposta dalle volontarie, Ivonne e Paola, suddivisa in quattro diversi percorsi, ha avuto come destinazione comune il Circolo di Missiano. Le volontarie ringraziano in particolar modo la Pro Loco di Tavernelle, associazione capofila per il coordinamento e la comunicazione dell’evento, la Pro Loco di Panicale, e le tre associazioni di camminatori coinvolte: TcTrek di Tavernelle, Anello del Fiume D’Oro di Piegaro, Certi Cammini di Oro. Il ringraziamento si estende all’azienda La Casa dei Cini di Pietrafitta e ad Eurospin di Tavernelle per aver reso possibile la merenda post-camminata; si ringraziano inoltre i lettori e le lettrici di brani, poesie e riflessioni significative scelte per l’occasione e chi ha saputo allietare l’intrattenimento: Sabrina, Paolo, Simona, Isabella e Nicolò. Si esprime profonda gratitudine al Circolo di Missiano che ha curato l’accoglienza con impegno ed entusiasmo.