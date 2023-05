La British Airways riattiva i voli per Londra

1All’aeroporto internazionale dell’Umbria sono ripresi i collegamenti British Airways tra Perugia e Londra Heathrow. I voli, programmati fino al 30 settembre, sono operati con Airbus A319 A320 giovedì, sabato e domenica. Dall’11 luglio al 29 agosto sarà inoltre introdotta una quarta frequenza, programmata il martedì. Prosegue intanto il programma di sviluppo ed implementazione di nuovi servizi presso lo scalo: sono iniziati i lavori per l’introduzione del quarto gate – che consentirà una più agevole gestione di più voli in contemporanea – e quelli che rimoduleranno le aree commerciali presenti in area sterile, dove è prevista l’apertura di nuovi negozi. In dirittura d’arrivo anche l’apertura del sesto autonoleggio all’interno del terminal. Nel frattempo, visto il consistente aumento dei flussi, è stata re-introdotta la corsia “Fast Track”, che sarà riservata anche ai passeggeri PRM ed alle famiglie con bambini di età inferiore ai 6 anni. Sono state inoltre incrementate le sedute a disposizione dei passeggeri ed i posti auto nei parcheggi, con l’apertura del nuovo parcheggio P1 e l’ampliamento del parcheggio P6. Ed ancora, rinnovate la sala stampa e l’insegna posta all’ingresso del sedime aeroportuale. Infine, dando seguito alla prima opera di arte muraria realizzata nel 2021 (un omaggio alle bellezze del territorio), è stato completato un nuovo murale – realizzato da “l’Artetica” – con elementi decorativi ed una frase aventi come tema l’omaggio al volo.