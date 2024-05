La Bibbia secondo. Roberto Mercadini a San Francesco al Prato

Attore teatrale, scrittore e youtuber, Roberto Mercadini (nella foto) è protagonista della stagione Sanfra promossa da Mea Concerti: domani alle 21 all’Auditorium San Francesco al Prato l’artista porta in scena “Fuoco nero su fuoco bianco“, un racconto tentacolare sulla Bibbia nella quale ritrova tutto l’umorismo ebraico. "E se questa affermazione vi ha sorpreso – spiega – forse non avete mai letto per intero l’esilarante storia del duello fra Davide e Golia, non sapete perché Isacco si chiama così, né quale feroce satira antimonarchica si celi dietro il nome “Saul”" Lo spettacolo è così "un viaggio fra gli infiniti possibili dentro la Bibbia. Ad ogni capitolo si approda in un porto per una sosta, si apre una parentesi, si spalanca un mondo". Quanto ai suoi spettacoli, Mercadini dice di frequentare "una forma di teatro essenziale fino alla scarnificazione: un teatro che non ha nulla di moderno perché è primordiale, atavico. Non ci sono costumi, scenografie, oggetti di scena, musiche, cambi luce. Ci sono il mio corpo, il mio volto, la mia voce". Biglietti su TicketItalia e TicketOne