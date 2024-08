La betoniera si ribalta: incastrato. Estratto miracolosamente vivo

Acciaccato, ma miracolosamente vivo. Sì, miracolosamente. Almeno a vedere le condizioni della cabina della betoniera di cui era alla guida. Il mezzo si è ribaltato, ieri mattina, in una strada di campagna nei pressi di Sant’Arcangelo, adagiandosi su un fianco. Tra le lamiere della cabina, i vigili del fuoco di Perugia, con il supporto di una gru arrivata da Arezzo, sono riusciti a estrarre il conducente del veicolo per affidarlo alle cure del personale del 118.

L’uomo è stato poi portato in ospedale in elicottero. Per quanto ferito, secondo quanto è stato possibile appurare, non risulterebbe essere in pericolo di vita. Accertamenti sulla dinamica dell’incidente, che apparirebbe essersi verificato in maniera autonoma.