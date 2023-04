La bellezza del Calendimaggio Madonna Primavera, ecco il fascino

Il Calendimaggio entra nella settimana decisiva con l’occhio alle bizze del tempo. Da oggi al tre maggio (quando la festa inizierà per concludersi nella serata di sabato 6 maggio con l’assegnazione del Palio), sono in programma una serie di appuntamenti ‘di avvicinamento’ assai attesi; fra queste le prove aperte al pubblico delle rievocazioni di vita medievale previste per domani e il 2 maggio. Per i visitatori, inoltre, anche la possibilità di gustare l’offerta gastronomica delle quattro taverne, una delle quali, dell’ente Calendimaggio, con i menù dello chef Giorgione. Oggi alle 16, nella piazzetta Chiesa Nuova, ci sarà la tradizionale presentazione delle dieci fanciulle aspiranti al ruolo di Madonna Primavera. Presentazione caratterizzata dall’omaggio canoro dei ’Cantori di Assisi’ diretti da Gabriella Rossi. Madonna Primavera che sarà poi eletta nel pomeriggio di giovedì 4 maggio, al termine dei giochi medievali che vedranno Magnifica e Nobilissima impegnate nella gara fra i balestrieri, nella corsa delle tregge, nel tiro alla fune.

Sempre oggi cene propiziatorie nei quartieri di Sotto e di Sopra: un momento di incontro e di festa riservato ai tesserati delle due fazioni. Domani, alle 14.30, in Piazza Santa Chiara, ci sarà lo spettacolo della ’Compagnia Balestrieri di Assisi’ e, alle 17, quello del ’Gruppo Sbandieratori di Assisi’. Infine oggi e domani una bella opportunità per conoscere più da vicino le atmosfere del Calendimaggio. Quest’anno, infatti, tornano le scene aperte in costume, accessibili gratuitamente: domani, dalle 21.30, nei vicoli di Parte de Sopra, con partenza dalla Rocchicciola, martedì, sempre dalle 21.30, nei vicoli di Parte de Sotto, con partenza dalla congiunzione tra via San Francesco e via Fortini. Poi la prima giornata, quella del 3 maggio, incentrata sulla "Consegna delle Chiavi" in piazza del Comune.