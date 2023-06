La “battaglia“ sul Pnrr ’I progetti vanno condivisi’

E’ battaglia sul Pnrr per l’Umbria. Dopo l’incontro della presidente della Regione, Donatella Tesei (foto), con il ministro Raffaele Fitto, ecco che l’opposizione chiede lumi. "L’assemblea legislativa venga pienamente interessata e coinvolta nella fase di definizione degli obiettivi e degli ambiti sui quali concentrare le risorse previste dalla seconda fase di programmazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La presidente della Regione, annunciando con enfasi, questo ulteriore ciclo di finanziamenti, spera di far dimenticare gli errori e i ritardi compiuti fino ad adesso sul Pnrr". Ciò è quanto afferma il consigliere regionale Pd Fabio Paparelli. "Non venga sprecata l’ennesima occasione per aprire il confronto con le parti sociali, con le istituzioni locali e con le Regioni del Centro Italia per ridisegnare uno sviluppo dell’Umbria basato sulla innovazione, sulla sostenibilità e l’inclusività. Riteniamo grave che la presidente della Regione, Donatella Tesei – sottolinea Paparelli – a margine dell’incontro svoltosi a Roma con il ministro Fitto, abbia annunciato che entro fine luglio sarà inviato al governo un piano di investimenti sul Pnrrr, le cui priorità saranno individuate a seguito di una serie di passaggi con gli assessorati, dimenticandosi completamente di coinvolgere il massimo organo legislativo che è espressione diretta della volontà popolare, e gli attori istituzionali e sociali necessari per programmare il futuro delle nostre comunità". La Giunta ha ribadito che ad oggi l’Umbria ha intercettato 2,609 miliardi divisi nelle 6 missioni; 1,2 miliardi di questi riguardano progetti interregionali. Al totale si aggiungono circa 289 milioni di euro del fondo complementare al Pnrr destinati al cratere umbro del sisma.