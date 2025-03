La Bartoccini in redazione. Targa de La Nazione per celebrare la salvezza: "Ora tutti al Palabarton"

"È stata una stagione ricca di soddisfazioni. Abbiamo conquistato una meritata salvezza e adesso ci divertiamo... ". Le ragazze della Bartoccini MC Restauri si preparano alla sfida di ritorno con Cuneo. In palio, domenica al Palabarton, l’accesso alla seconda fase dei play-off challenge. La Nazione ha voluto celebrare questa favola, consegnando al presidente Antonio Bartoccini la targa dei 165 anni del quotidiano, che mostra il primo numero dello storico giornale pubblicato il 19 luglio 1859. "Questo riconoscimento mi riempie di orgoglio", ha detto il numero uno della Bartoccini, che ha fatto visita alla nostra redazione in centro storico accompagnato da staff e squadra. Insieme al presidente, erano presenti il vice Ciro Iacone, Francesco Covarelli (title sponsor), Alice Merli (responsabile Marketing), Cristian Borgioni (Team Manager), Chiara Cruciani (social media manager), l’assistant coach Guido Marangi, Imma Sirressi (libero e capitano della squadra), Benedetta Bartolini (centrale), Maria Irene Ricci (palleggiatrice), Gaia Traballi (laterale) e il responsabile della comunicazione Andrea Sonaglia. "Siamo grati a La Nazione che ha dimostrato di seguirci con attenzione e professionalità. E’ stata una bella stagione, abbiamo conquistato il primo obiettivo che è la salvezza e per il secondo siamo in ballo - ha continuato il presidente - Abbiamo vinto la prima partita a Cuneo, ora restiamo concentrati per la sfida di ritorno". Le quotazioni sono dalla parte delle Black Angels alla luce del successo per 3-0 in Piemonte, ma come spiega la società di volley non bisogna abbassare la guardia, anche se a Perugia basterà vincere due set per qualificarsi: "Non facciamo calcoli, scenderemo in campo per vincere – conclude Antonio Bartoccini –. Vogliamo fare come sempre una bella prestazione". E ora tutti al Palabarton.