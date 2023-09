La Banda suona da 40 anni E maestro Cerrini è il capo

E’ speciale la 36° edizione della rassegna delle Bande musicali al via ad Umbertide, contrassegnata com’è quest’anno da ben due compleanni: quello della Banda cittadina, che compie 40 anni e quello del maestro Galliano Cerrini, nume tutelare della ensemble con i suoi 80 anni carichi di energia e amore per la musica. Era l’8 settembre del 1983 quando la rinnovata Banda cittadina debuttò in piazza XXV Aprile suonando in onore della Patrona di Umbertide, la Madonna della Reggia dopo anni di silenzio, grazie a Raffaele Mancini, don Gerardo Balbi, don Francesco Bastianoni e lo stesso Cerrini, all’epoca insegnante di educazione musicale.

Da allora la Banda ha continuato ad accompagnare ogni evento della città, tradizionale, civile, religioso che sia e tra gli appuntamenti oramai diventati storici c’è l’evento settembrino della ’Rassegna delle Bande musicali’. Questa sera la Banda Città di Umbertide accompagnerà come da tradizione la processione dedicata alla Madonna, mentre domani sera si esibirà in piazza Matteotti. Non sarà un concerto ma una vera e propria festa alla quale parteciperanno coloro che negli anni hanno fatto parte dell’ensemble, che oggi conta circa 40 elementi. Debutteranno anche 12 giovanissimi. In programma fuochi d’artificio ed un brindisi finale a festeggiare il 40° della banda e gli splendidi 80 anni del maestro Cerrini. La rassegna proseguirà sabato 9 settembre con la Filarmonica di Pila diretta Fabio Lombrici e quindi domenica 10 con la Banda di Costano diretta da Stefano Zavattoni.

Pa.Ip.