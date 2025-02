"La banca taglia i servizi". Proteste a Pietralunga

"La banca taglia i servizi" e i pietralunghesi gridano al tradimento. Da ieri Intesa Sanpaolo, unico istituto di credito presente nel borgo, ha chiuso la cassa interna della filiale locale. Lo ha annunciato il sindaco Francesco Rizzuti dopo un colloquio con i responsabili della banca, in un post sulla pagina Facebook del Comune, scatenando una ridda di commenti e proteste. Il primo cittadino, deciso a dare battaglia spiega che "non saranno più possibili versamenti e prelievi allo sportello" e che l’unica alternativa per effettuare operazioni di cassa sarà il bancomat esterno. Inoltre non ci sarà "alcuna tutela in caso di furto". Rizzuti teme che l’operazione non sarà affatto indolore per il pietralunghesi a cominciare dagli anziani e dai disabili. "Nonostante la mia richiesta di soluzioni alternative, ad esempio una “cassa intelligente interna“ – spiega – la banca ha confermato la chiusura del servizio". Per il sindaco esistono serie criticità: "Il bancomat esterno non è coperto, esponendo i cittadini a pioggia e freddo, non ha protezioni di sicurezza e non e raggiungibile dai disabili". Di fatto però l’agenzia resterebbe, aperta secondo Rizzuti, "con tre impiegati all’interno solo per i servizi". Una scelta poco comprensibile per i cittadini e che fa dire al loro rappresentante: "Bisogna intraprendere ogni azione per farli tornare indietro". I clienti ovviamente salgono sulle barricate insieme al sindaco. C’è chi parla di tradimento, dopo tanti anni della comunità, chi si lamenta dello scarso preavviso e chi – e sono parecchi – minaccia di chiudere il conto corrente. Non viene apprezzato molto anche il funzionamento dello sportello bancomat, considerato poco efficiente. La sintesi della protesta: "Intanto toglierei tutti i c/c alla banca, così se ne vanno dal tutto, anziché guadagnare senza dare servizi. Poi ci sarà un’altra banca da poter far venire a Pietralunga. I conti correnti tolti a quella attuale si aprono nella nuova". Intanto Intesa Sanpaolo chiarisce che "la filiale di Pietralunga diventerà un punto di consulenza modificando il servizio tradizionale di cassa. L’attenzione alla clientela è una priorità per la banca tanto da aver deciso di mantenere un ATM evoluto che consente i consueti servizi bancari (come bonifici, pagamenti utenze, prelievo e versamento). Il personale della filiale è a disposizione dei clienti che vorranno avere spiegazioni sui servizi a disposizione". Pa.Ip.