La Banca europea investe su Vus. Al servizio idrico ben 35 milioni

Trentacinque milioni di euro per tubature e impianti idrici dei comuni di Valle Umbra Servizi. La Banca europea per gli investimenti (Bei) e Valle Umbra Servizi hanno infatti firmato un accordo da 35 milioni per potenziare l’efficienza del servizio idrico in 22 comuni della provincia di Perugia. Il finanziamento verde concesso dalla Bei (prestiti destinati esclusivamente a progetti che contribuiscono agli obiettivi di Azione per il clima e Sostenibilità ambientale della Banca) promuovono l’azione climatica), verrà utilizzato per implementare una serie di interventi mirati, spiega la società, come il collegamento dei sistemi di distribuzione, la costruzione di nuovi pozzi per aumentare l’approvvigionamento idrico, l’espansione della rete fognaria e il miglioramento dei processi di depurazione delle acque reflue. Questi interventi contribuiscono a ridurre le perdite d’acqua e a migliorare qualità, efficienza e sostenibilità complessiva dei servizi offerti sul territorio. Inoltre, continua Vus, questa operazione segna un importante traguardo per l’Umbria, essendo il primo progetto nella regione sostenuto da InvestEu, il programma di investimenti della Commissione europea che ha l’obiettivo di attivare investimenti per oltre 372 miliardi di euro in Europa entro il 2027. La Bei fornirà consulenza tecnica gratuita a Valle Umbra Servizi "con l’obiettivo di sviluppare un piano di decarbonizzazione allineato con gli obiettivi internazionali sul cambiamento climatico".

"L’intervento della Bei mira a ottimizzare l’uso dell’acqua, migliorare la qualità del servizio idrico e garantire la sicurezza dell’approvvigionamento - ha dichiarato Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente della Bei - Questa operazione consolida il nostro ruolo come uno dei maggiori finanziatori del settore idrico in Italia e, grazie anche ai nostri servizi di advisory, contribuisce ad attirare le prime risorse InvestEu in Umbria".

"Il sostegno da parte della Bei è una conferma tangibile del percorso di crescita della società - ha commentato Vincenzo Rossi, presidente di Valle Umbra Servizi –. I benefici saranno evidenti sia per le positive ricadute economiche ed ambientali sia per il miglioramento dei servizi per l’intero territorio servito. Rivolgo un sincero ringraziamento a tutti coloro che quotidianamente collaborano allo sviluppo di una vision aziendale condivisa".

Alessandro Orfei