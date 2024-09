L’11 tutti in classe: cosa cambia . Settimana corta e una nuova scuola

In vista dell’avvio dell’anno scolastico, in calendario mercoledì, il Comune fa il punto su orari, servizi, contributi, strutture e manutenzioni in corso. Tra le novità, gli orari per per gli studenti di medie e superiori. Le attività didattiche, infatti, si svolgeranno su cinque giorni, dal lunedì al venerdì. Con ingresso alle 8 e uscita alle 13.50. Mentre le attività dell’indirizzo musicale inizieranno alle 14.05.

Contributi per acquisto libri di testo: per le famiglie con Isee non superiore a 15.493,71 euro sono previsti contributi per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

Edilizia scolastica: l’edificio che attualmente ospita elementare e infanzia risale ai primi anni Sessanta e non è più rispondente alle normative antisismiche. Il sindaco Fausto Risini, a garanzia della sicurezza della popolazione scolastica, ha richiesto che fosse realizzata la progettazione di una nuova struttura, moderna, accogliente ed efficiente per i bambini e contestualmente l’effettuazione di una serie di indagini più approfondite dello stato dell’esistente. Il progetto esecutivo del nuovo edificio, comprensivo di nuova palestra, è stato elaborato ed è pronto. L’importo previsto è di oltre 8milioni, per l’ottenimento dei quali l’amministrazione ha attualmente in corso i relativi colloqui istituzionali. L’ultimo studio della struttura attuale è stato trasmesso dal professionista incaricato in data 26.01.2024, il quale conferma che l’edificio non presenta criticità dal punto di vista statico, ma che dal punto di vista sismico continua a non essere in linea con le normative vigenti. Così l’elementare è stata spostata nella struttura di Sant’Agostino, dove c’è anche il Liceo Musicale, e l’Infanzia al nuovo ampliamento del nido.