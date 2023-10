Jovanotti, Vale e Dj Ralf. Una ’tavolata’ tifernate

CITTA’ DI CASTELLO – Jovanotti, Valentino Rossi, Dj Ralf e Dj Fresco a Città di Castello per un pranzo tutti insieme appassionatamente che ha coinvolto anche i rispettivi familiari e alcuni amici. Una bella immagine per una reunion di quattro campioni della musica e dello sport legati da una lunga amicizia sullo sfondo di Città di Castello dove vive Fresco, ma dove anche Jovanotti, Valentino e Dj Ralf hanno frequentazioni di lungo corso. La foto, condivisa nei social dai protagonisti di questo pranzo tutto tifernate, è stata scattata Da Meo, il ristorante in località Fraccano, di cui è anima e cuore Silvana che con passione porta avanti questa attività proponendo piatti della tradizione locale e che campeggia al centro della foto con la divisa da cuoca.

Martedì a pranzo una maxi tavolata che ha visto seduti commensali davvero eccezionali: Jovanotti, reduce dal brutto incidente estivo in bici a Santo Domingo e impegnato nella lunga riabilitazione, è arrivato a Città di Castello insieme alla moglie Francesca. Grande frequentatore delle colline dell’Altotevere dove compie lunghi tour in bici, Jovanotti è molto legato sia da vincoli di amicizia che di lavoro con Fresco (Leonardo Beccafichi) sound engineer e suo stretto collaboratore. Tra i commensali del pranzo del martedì anche Valentino Rossi con moglie e figlia al seguito, anche lui assiduo frequentatore del crossodromo La Trogna dove più d’una volta si è allenato in moto. Poi dj Ralf, mago della consolle che spesso collabora con Fresco e protagonista quest’estate di un concerto in piazza per Dj Shopping. Una bella tavolata insomma arricchita dalla presenza dei familiari e di alcuni stretti amici, poi prima di salutarsi la classica foto di rito per incorniciare una giornata da ricordare.