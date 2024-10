Jazz al Caio Melisso con Stefano Di Battista e il suo quintetto

Dopo il successo dell’inaugurazione con Greg Howe, “Spoleto Jazz“ stasera con un nuovo concerto da non perdere: alle 21 al Caio Melisso, Stefano Di Battista Quintet, porterà sul palco un omaggio alla grande musica italiana del passato. La formazione, capitanata da Stefano Di Battista (nella foto), celebre sassofonista, e composta da Matteo Cutello (tromba), Andrea Rea (pianoforte), Daniele Sorrentino (contrabbasso) e Luigi Del Prete (batteria), proporrà “La Dolce Vita“, un viaggio nelle atmosfere musicali dell’epoca d’oro del cinema italiano, con un repertorio che include brani di compositori come Nino Rota, Paolo Conte, Nicola Piovani e Lucio Dalla. Di Battista, noto per la sua capacità di reinterpretare e trasformare brani classici in esperienze musicali nuove e coinvolgenti, offrirà al pubblico un mix di sonorità uniche che uniscono passato e presente, mantenendo viva la memoria di una stagione straordinaria dell’immaginario collettivo. Il concerto sarà arricchito da una speciale collaborazione con l’azienda Costa d’Oro nell’ambito dell’iniziativa “Incontri d’Autore”, un progetto che unisce l’eccellenza del jazz con quella dell’olio, con visite museali e masterclass d’assaggio, alla presenza dello stesso Stefano Di Battista. Ingresso a 25 euro, 20 il ridotto, prevendite su Vivaticket.it.