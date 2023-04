Its Umbria: un’eccellenza Nuovi corsi, borse di studio e nascono tre campus

Nuovi percorsi formativi post diploma, 200 mila euro in borse di studio e la prospettiva di campus con alloggi per gli studenti vicini ai poli didattici: il biennio 2023-2025 di Its Umbria academy si arricchisce di molte novità che sono state illustrate nel corso di una conferenza stampa in Regione. Sono intervenuti all’incontro l’assessore regionale allo Sviluppo economico Michele Fioroni, Vasco Gargaglia vicepresidente di Its Umbria Academy, insieme a Nicola Modugno e Oscar Proietti, direttore e vicedirettore responsabile tecnico scientifico.

Its Umbria academy rappresenta "una realtà di eccellenza nel sistema dell’istruzione tecnologica terziaria e si conferma, con il corso meccatronica, al primo posto assoluto nella graduatoria nazionale 2023 stilata dal ministero dell’Istruzione e del merito", è stato detto in conferenza. L’Accademia in scienze e tecnologie applicate, promossa dal ministero dell’Istruzione, dalla Regione Umbria e partecipata dalle principali aziende del territorio ha inoltre conseguito, con sei percorsi, le premialità previste dal Mim.

Per il biennio 2023-2025 Its Umbria Academy ha ampliato l’offerta dei corsi di studio, soprattutto negli ambiti Information & communication technology, Marketing e amministrazione di impresa, efficienza energetica, e tecnologie operative e digitali per processi industriali continui. Sono stati inoltre confermati e aggiornati con una impronta definita sempre più tecnologica e digitale, gli indirizzi già consolidati come meccatronica e industria 4.0, biotecnologie e sostenibilità ambientale, agricoltura sostenibile e smart farming, promozione del territorio e gestione imprese turistiche. Per rendere ancora più ampia la partecipazione ai percorsi biennali e gratuiti, da quest’anno saranno introdotte le borse di studio ed è in programmazione la realizzazione di campus con alloggi disponibili per gli studenti nei pressi dei poli didattici di Foligno, Perugia e Terni, dove si trovano anche i laboratori attrezzati con le più moderne tecnologie. L’assessore Fioroni ha espresso piena soddisfazione per "l’ulteriore ampliamento dei corsi di formazione Its". Le iscrizioni dei corsi in partenza in autunno sono già aperte sul sito itsumbria.it dove è possibile acquisire tutti i dettaglidei corsi disponibili.