Its, l’Accademia delle opportunità: "La formazione a misura di imprese. Qualificato ingresso nel lavoro"

"Crediamo molto nelle potenzialità del nostro Its per questo siamo impegnati nel consolidamento e nel costante aggiornamento tecnologico e curriculare con il supporto di imprese e stakeholder regionali, nell’aumento delle aziende coinvolte, nello sviluppo dei servizi allo studio come alloggi, trasporti e borse di studio con l’obiettivo di attrarre anche studenti da fuori regione. Its per le sue caratteristiche e l’eccellente tasso di occupazione al termine dei percorsi, dal 2014 si è sempre classificato ai primi posti nella graduatoria nazionale stilata annualmente dal Ministero dell’Istruzione e del Merito". Parole del presidente di Its Umbria Academy Marco Giulietti, aprendo l’assemblea pubblica che si è svolta alla sala dei Notari. Con l’occasione è stato illustrato lo stato di avanzamento degli investimenti finanziati dal Pnrr e tracciato il bilancio degli ultimi bienni che, dal 2021 al 2025, hanno visto la realizzazione di 39 corsi con la partecipazione di quasi mille studenti. Durante la tavola rotonda, alla quale hanno preso parte tra gli altri la governatrice Donatella Tesei, la sindaca Vittoria Ferdinandi, l’assessore regionale Michele Fioroni e i vertici della associazioni di categoria, è stato ricordato che Its è l’accademia politecnica biennale in scienze e tecnologie applicate, gratuita e aperta a giovani diplomati, in cui si alterna l’apprendimento in aula e in laboratorio al tirocinio in azienda. È promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, dalla Regione Umbria e partecipata dalle principali aziende della regione. Rappresenta un’ottima opportunità per i giovani diplomati per acquisire elevate competenze tecnologiche per un agevole e qualificato ingresso nel mondo del lavoro.

"L’Accademia - nota Ferdinandi - è un modello di eccellenza del territorio in grado, tra l’altro, di garantire altissimi livelli di occupazione. Ciò è per la città e per l’amministrazione un motivo di orgoglio perché il lavoro rappresenta un elemento fondamentale ai fini della realizzazione individuale. Alla luce di alcuni dati negativi in termini di occupazione, occorre lavorare per restituire ai nostri giovani prospettive fatte di opportunità e realizzazione. Its, in questo percorso, è un modello di metodo perché ha saputo dialogare con il mondo produttivo e delle imprese".

"Its continua a implementare il suo progetto formativo – sottolinea Fioroni - conservando l’imprinting iniziale attraverso una modalità inclusiva di tutti i partner e stakeholder, avendo sempre chiaro l’obiettivo di innestare un sistema terziario tecnologico nella nostra Umbria. Rinnoviamo come Giunta, il nostro supporto ad Its, efficace mezzo per colmare il gap tra domanda ed offerta di lavoro soprattutto nel terziario, continuando a proporre numerosi percorsi di formazione professionale che soddisfino il tessuto economico umbro, alla ricerca di profili professionali competenti".

Silvia Angelici