Italiano, gioie e dolori: "Ungaretti e Pirandello?. Due tracce annunciate"

Escono da scuola con animo più leggero gli oltre 7.500 studenti umbri che ieri si sono lasciati alle spalle la prima prova scritta della Maturità 2024: quella d’Italiano. Oggi sarà il turno del secondo scritto, specifico per ogni indirizzo. Allo Scientifico, per esempio, è uscita matematica; greco al Classico. Intanto però siamo a meno uno. Tornando al tema, nelle tracce elaborate dal Ministero ci sono Giuseppe Ungaretti con la guerra, Luigi Pirandello con gli effetti del progresso tecnologico e Rita Levi Montalcini. E poi Giuseppe Galasso, “Storia d’Europa”, per una riflessione sull’uso dell’atomica e Maurizio Caminito con “Profili selfie e blog”, ai tempi della rete. Alle 8.30 il ministro Giuseppe Valditara in persona ha reso nota la chiave per aprire le sette tracce: due di analisi del testo (tipologia A), tre il testo argomentativo (tipologia B) e due per il tema di attualità (tipologia C). Sei le ore a disposizione degli studenti per consegnare l’elaborato.

Argomenti che hanno rispettato, in parte, le previsioni della vigilia, per la gioia dei maturandi, che hanno scelto in gran parte Ungaretti e Pirandello. Ma sentiamo qualche commento dai diretti interessati. Federico Malfagia (Liceo musicale). "Ho scelto la traccia sulla scrittura diaristica, ossia il senso del diario nell’era digitale. Penso sia andata bene, comunque non era facilissimo, perché si rischiava di scadere nel banale". Antonio Caforio (Liceo classico) ha optato per il tema sulla guerra. "Sono abbastanza tranquillo e sereno, ho concluso prima del tempo – dice - Ho scritto parecchio perché questa traccia mi ha permesso di fare un’analisi anche molto attuale sullo scenario geopolitico odierno. Non ho sentito pressione, i professori ci hanno messo a nostro agio. Ansia? La lascio a domani (oggi, ndr): noi del Classico avremo la versione di greco. Progetti per il futuro? Giurisprudenza". Anche Camilla Del Pinto, che dopo la Maturità si iscriverà a Medicina, si è confrontata con la traccia di tipo A su Ungaretti. "Sono soddisfatta - racconta -. Durante l’anno avevamo fatto parecchie simulazioni e io avevo sempre scelto la tipologia A. Tra l’altro ho azzeccato anche le previsioni. In molti ci aspettavamo infatti Ungaretti e Pirandello". Ma al Classico piace anche Pirandello. Ambra Versiglioni è contenta della sua prova. "Mi aspettavo temi più difficili – afferma - . Ho vissuto questa esperienza in maniera molto positiva, ambiente tranquillissimo, professori comprensivi. Domani viene il peggio: abbiamo la versione di greco!".

Ieri sono arrivati gli auguri della governatrice Donatella Tesei e della presidente della Provincia di Perugia Stefania Proietti. "La Maturità aprirà il vostro futuro", dice Tesei alle studentesse e agli studenti impegnati negli Esami di Stato. "Questo – conclude con un video su Instagram – è un appuntamento importante della vostra vita". Un grande in bocca al lupo a tutte le maturande e i maturandi alle prese con la Maturità anche dalla Proietti. "Una tappa che rappresenta non solamente il momento finale di un ciclo scolastico, ma un primo passaggio verso il mondo adulto, al quale vi affaccerete con il senso di responsabilità e con spirito positivo e propositivo che vi contraddistingue".

Silvia Angelici