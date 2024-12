’Italian Style’, concerto per la ricerca a Perugia

Le più belle colonne sonore che hanno segnato la storia del cinema italiano in un grande spettacolo per la solidarietà. Si annuncia come appuntamento da non perdere il “Concerto per la Ricerca – Italian Style”, in scena venerdì alle 18 alla Sala dei Notari. Organizzato dal Comitato Umbria di Fondazione Airc in collaborazione con il Progetto Omaggio all’Umbria, il concerto ha l’obiettivo di raccogliere nuove risorse da destinare alla ricerca contro il cancro e al lavoro di seimila ricercatori impegnati in oltre cento istituzioni prevalentemente pubbliche.

Italian Style: dagli “spaghetti western” al “cinema visionario” è il tema della serata, con protagonisti Fabrizio Fanin (foto) alla chitarra, e Marco Pelliccioni, al clarinetto, introdotti da Laura Musella, direttrice artistica di Omaggio all’Umbria. Si ascolteranno le opere di alcuni dei più grandi compositori come Ennio Morricone, Riz Ortolani, Nicola Piovani e Nino Rota che hanno contribuito a rendere il nostro cinema famoso in tutto il mondo. La serata sarà aperta dai saluti della sindaca Vittoria Ferdinandi, e vedrà la partecipazione della ricercatrice Loredana Ruggeri, titolare di un Investigator Grant all’Azienda Ospedaliera di Perugia dove conduce un progetto di ricerca focalizzato sul ruolo dell’immunoterapia nel migliorare l’esito del trapianto di midollo osseo in pazienti affetti da leucemia. I biglietti sono disponibili – a fronte di un contributo minimo di 25 euro – nella sede perugina del Comitato Umbria Fondazione Airc, in via Giacomo Brufani. Informazioni e prenotazioni al 324.7768355 e alla mail: [email protected]