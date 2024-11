Istituto più bello e sicuro "Siamo felici . Le scuole patrimonio della collettività"

Inaugurazione della scuola con piantumazione di un albero nel giardino vicino all’edificio. Festa doppia a Cenerente (primaria Trancanelli e infanzia Lo Scoiatolo rosso) dopo gli importanti lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico. Al taglio del nastro erano presenti la sindaca Vittoria Ferdinandi, gli assessori Francesca Tizi, David Grohmann, Francesco Zuccherini e Pierluigi Vossi, la dirigente all’edilizia scolastica Monia Benincasa, e la dirigente del Comprensivo Perugia 1 Francesca Volpi.

La preside Volpi ha rimarcato che l’intervento è stato il frutto dell’impegno collettivo ed ha quindi ringraziato tutte le componenti che vi hanno contribuito, superando i momenti difficili. Benincasa ha riferito che i lavori, consegnati a fine ottobre 2023 e terminati ad agosto 2024, hanno avuto come finalità principale l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico dell’involucro edilizio, con conseguente rifunzionalizzazione degli spazi e manutenzione straordinaria generale di tutti gli impianti e le finiture. L’assessora Tizi ha parlato di giorno di festa e gioia "perché viene restituita alla città una scuola più accogliente e sicura; questo è importante perché consente di favorire l’attività di formazione che si svolge prima all’infanzia e poi alla primaria, le due componenti del plesso. "Le scuole rinnovate rappresentano una ricchezza per la comunità, perché sono luoghi determinanti per lo sviluppo dei bambini, perché al loro interno si favorisce la crescita e la formazione, temi cari all’amministrazione". A chiudere l’incontro è stata la sindaca Ferdinandi "Pensare oggi di poter restituire alla comunità una scuola bella e funzionale come questa è una grande soddisfazione perché i nostri plessi sono un patrimonio di tutti".